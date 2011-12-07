Нижнекамец перевел аферистам 107 тыс. рублей

В Нижнекамске решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества под предлогом продажи интимных услуг.

В полицию Нижнекамска поступило обращение от 27-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что на одном из интернет-сайтов он увидел объявление об оказании интим-услуг и, решив ими воспользоваться, перевел первый задаток. Тогда владельцы портала сообщили, что деньги на счет не поступили, после чего тот вновь перевел аферистам еще 107 тыс. рублей.

Позже нижнекамец понял, что стал еще одной жертвой интернет-мошенников. Полицейские установили, что телефонный номер зарегистрирован в Тульской области. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.