Тренер казанского «Рубина» сообщил о строительстве стадиона в Волгограде

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился своей радостью и сообщил о «честном и открытом» строительстве стадиона в Волгограде. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По словам наставника казанского клуба, возводить «Бомбонер» ему не разрешали долгое время. Сейчас же строительство стадиона идет полным ходом. Процесс его застройки решили круглосуточно транслировать на Ютуб-канале, чтобы присоединится к проекту мог любой желающий. Это, по мнению Слуцкого, будет самым честным и открытым строительством. Этим займется компания «ТехноЛОК».

Осуществляться возведение стадиона и футбольного манежа будет за счет собственных средств тренера. Наставник «Рубина» убежден, что в нем будут заниматься сотни, а может тысячи волгоградских мальчишек, и среди них будут будущие звезды отечественного или мирового футбола.