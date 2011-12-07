Умер главный редактор «Звезды Поволжья» Рашит Ахметов

Сегодня, 13 октября, на 67-м году жизни после продолжительной болезни скончался журналист, издатель и главный редактор газеты «Звезда Поволжья» Рашит Ахметов.

Независимую общественно-политическую газету, как позиционировало себя издание, Рашит Ракипович стал выпускать в начале 2000-х годов. Лозунгом издания стали слова «За правду и Родину!»

Прощание состоится завтра, 14 октября (10.00), возле здания АО «Татмедиа».

Редакция газеты «Казанские ведомости» выражает глубокие соболезнования семье Ахметовых.