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Умер главный редактор «Звезды Поволжья» Рашит Ахметов

Независимую общественно-политическую газету, как позиционировало себя издание, Рашит Ракипович стал выпускать в начале 2000-х годов.

Сегодня, 13 октября, на 67-м году жизни после продолжительной болезни скончался журналист, издатель и главный редактор газеты «Звезда Поволжья» Рашит Ахметов.

Независимую общественно-политическую газету, как позиционировало себя издание, Рашит Ракипович стал выпускать в начале 2000-х годов. Лозунгом издания стали слова «За правду и Родину!» 

Прощание состоится завтра, 14 октября (10.00), возле здания АО «Татмедиа».

Редакция газеты «Казанские ведомости» выражает глубокие соболезнования семье Ахметовых.

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