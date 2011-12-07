В Казани отмечают день Белой трости

С 15.09 по 14.10 в реабилитационном центре «Ярдэм» проходят бесплатные курсы благотворительного проекта «Видеть и слышать сердцем» — для незрячих и слабовидящих граждан. Об этом рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Программа реализуется в рамках дня Белой трости.

— Отличительной особенностью наших курсов является то, что они комплексные, — расказал преподаватель центра «Ярдэм» Марсель Ибрагимов. — Наши подопечные получают всестороннюю поддержку. Они не только ходят в музеи и театры, но и учатся независимости. Слушателей приобщают к основным навыкам самообслуживания.

Помимо всего, подшефных центра ждет серия занятий по прикладному искусству. А также уроки чтения и письма по системе Брайля.