В Татарстане с ноября начнется патрулирование водных объектов, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.

«Основная цель патрульных групп — пресечение выхода граждан на лед при его толщине менее 7 сантиметров. При выявлении данного факта предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа», — отметил Венедиктов.

Так, нарушители, желающие пересечь реку или озеро в неположенном месте, могут быть оштрафованы на 1,5-2 тыс. рублей (физлица), на 5-7 тыс. рубелей (должностные лица), на 50- 70 тыс. рублей (юрлица).

При выявлении факта съезда автотранспорта на лед предусмотрены следующие штрафы: для физических лиц — от 3 тыс. до 4,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 8 тыс. до 12 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Пересекать водный объект можно только в проверенных местах.

Напомним, ежегодно в Татарстане открываются четыре переправы: Старое Аракчино — Верхний Услон (Верхнеуслонский район), Зеленодольск — Нижние Вязовые (Зеленодольский район), Соколки — Новозакамский (Мамадышский район) и Покровское — Красный ключ (Елабужский район).