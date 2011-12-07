Казань приняла трехмиллионного туриста

10 часов утра, аэропорт «Казань», место встречи прилетевших пассажиров. Вдоль выхода с двух сторон выстроились студенты в ярко-желтых куртках, настроили свои фото- и телекамеры журналисты. Все в нетерпении - вот-вот появится она, та самая счастливая обладательница двухдневного тура на 170 тыс. рублей, тем более, объявили, что самолет из Первопрестольной уже приземлился.И вот наконец ведущий встречи торжественно объявляет: «Дамы и господа! Встречаем трехмиллионного туриста!» Фанфары, золотой дождь из конфетти, аплодисменты... Слегка ошарашенная от такого внимания рекламный менеджер Дарья Чепур дает первое интервью на казанской земле.Дарья в Казань приезжает во второй раз. Впервые побывала летом прошлого года, но уже тогда поняла, что времени увидеть все интересное ей не хватило. Поэтому и решила посетить Казань в ноябре 2018 года, когда туристический поток после летнего сезона немного спадет.В акции «Стань трехмиллионным туристом Казани» девушка решила участвовать сразу, как только узнала о ней. Правда, на выигрыш особо не надеялась. И не сразу поверила, когда с радостным известием о ее победе в конкурсе позвонила директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова. Осознание случившегося пришло чуть позже, и радости не было предела.Казань начала удивлять девушку сразу.- Конечно, я знала, что меня должны встретить в аэропорту, но вовсе не ожидала салюта и журналистов, - признается с улыбкой Дарья. - Когда увидела людей в желтом, поняла, что это по мою душу, ощутила такое волнение! А это было только начало фееричного путешествия по Казани. Прямо у выхода из терминала девушку ждал белоснежный лимузин, на котором ее увезли в один из лучших отелей города, где она и разместилась. Немного придя в себя и подкрепившись,Дарья снова поднялась в небо - ей показали Казань с борта вертолета. Она призналась потом, что тревожилась по поводу полета, но это оказалось совсем не страшно.А после была прогулка по набережной озера Кабан, откуда Дарья направилась в Старо-Татарскую слободу и посетила несколько музеев. Там же гостье из Москвы профессиональные повара показали, как приготовить некоторые татарские блюда.Очередным сюрпризом для Дарьи Чепур стала прогулка с мэром Казани Ильсуром Метшиным. Они вместе прокатились на колесе обозрения. В беседе с градоначальником девушка сказала, что находится под большим впечатлением от гостеприимства и ошеломлена красотами города. Дарья призналась, мечтает о свадьбе в Казани, а обряд бракосочетания думает провести в центре семьи «Казан», тем более что ее молодой человек уроженец столицы Татарстана.Ильсур Метшин подарил юбилейной туристке на память сувенир в виде «Чаши» с добрыми пожеланиями: «Пусть ваша семейная чаша будет наполнена счастьем и здоровьем. Вы теперь вошли в историю нашего города».На второй день Дарью ждала прогулка по Казанскому кремлю и улице Баумана, а также поход в театр на просмотр спектакля.По завершении подарочного тура Дарья знакомится с Казанью самостоятельно. В ее планах - встреча с родней молодого человека. Девушка уверенно заявляет, что приедет в наш город еще много раз.В будущем в Казани планируют пустить тур, аналогичный программе пребывания в городе трехмиллионного туриста. «Конечно, не всем он будет по карману, но мы уверены, что такая насыщенная программа пребывания в нашем городе найдет своего потребителя», - заявила на аппаратном совещании в мэрии директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова.КстатиВ 2010 году Казань посетило свыше 1 млн туристов, в 2015 году - более 2 млн, а в 2017 году - 2 млн 750 тысяч. С января по август 2018 года в Казани побывали 2 млн 650 тыс. туристов. Это на 15% больше, чем за такой же период в прошлом году.