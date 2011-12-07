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Нижнекамские экологи ведут борьбу с незаконными свалками при помощи нового гаджета

Специалисты уже составили 5 протоколов на нарушителей.
Камеры-фотоловушки используют нижнекамские экологи для борьбы с нарушителями, сообщает телекомпания «НТР-24». Один из гаджетов, который фиксирует движущиеся объекты, был установлен в поселке Красный Ключ. В итоге экологам удалось поймать нарушителей, складировавших строительный мусор на площадку ТБО. Было составлено 5 протоколов, а с места нарушения вывезено 8 грузовиков отходов.
КВ
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