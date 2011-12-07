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Нижнекамские спасатели пришли на помощь лебедю

Птица запуталась в веревке.
На озере Подборное у Нижнекамска спасатели пришли на помощь лебедю, сообщает «НТР-24». По предварительной версии птица примерзла ко льду. Но добравшись до лебедя спасатели обнаружили, что лебедь лапкой запутался в веревке. В плену птица пробыла несколько дней. После освобождения у него осталось время на перелет в теплые регионы для зимовки.
КВ
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