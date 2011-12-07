Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В 2019 году будет увеличено количество мест в ясельных группах Казани

Также в столице РТ возведут 10 новых детских садов.
В Казани в следующем году запланировано увеличить количество мест в ясельных группах, сообщает пресс-служба мэрии города. Дополнительные группы рассчитаны на 1110 ребятишек. Кроме того, в Казани начато строительство 10 детсадов на 1990 мест. Также в рамках федеральной целевой программы «Жилище» в ЖК «Светлая долина» возводится детсад на 340 мест, а в ЖК «Станция Юбилейная» (Спортивная) учреждение на 220 мест.
КВ
Лента новостей