В 2019 году будет увеличено количество мест в ясельных группах Казани

В Казани в следующем году запланировано увеличить количество мест в ясельных группах, сообщает пресс-служба мэрии города. Дополнительные группы рассчитаны на 1110 ребятишек. Кроме того, в Казани начато строительство 10 детсадов на 1990 мест. Также в рамках федеральной целевой программы «Жилище» в ЖК «Светлая долина» возводится детсад на 340 мест, а в ЖК «Станция Юбилейная» (Спортивная) учреждение на 220 мест.