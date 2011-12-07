В четверг два района Казани останутся без водоснабжения

Пресс-служба мэрии города сообщает, что в четверг, 15 ноября, в ряде домов Советского и Ново-Савиновского районов Казани будет прекращена подача воды. В 9:00 подача воды будет прекращена по адресам: пр. Фатыха Амирхана, 18, 18а, 36, 38, ул. Маршала Чуйкова, 41а, 43. Возобновят водоснабжение в 6:00 16 ноября. А с 10:00 15 ноября до 9:00 16 ноября без воды останутся жильцы дома №49 по ул. Глушко. Отключение связано с проведением работ на сетях водопровода.