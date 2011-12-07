В школах РТ обучаются более 400 тыс. человек

В Республике Татарстан, по данным на начало 2018/2019 учебного года, обучается 416 тыс. 891 человек, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.«Образовательных организаций с татарским языком обучения — 702, в них обучаются 69 997 человек, с русским языком обучения — 887, в них обучаются 341 587 человек», — говорится в сообщении министерства.Всего в республике 1319 общеобразовательных школ и школ-интернатов; 52 школы для детей с ограниченными возможностями здоровья; две санаторные школы-интерната; одна школа для детей с девиантным поведением; 11 вечерних общеобразовательных школ; 15 негосударственных школ, а также две общеобразовательные школы, подведомственные Минкульту РТ и Минспорта РТ. Количество сельских средних школ в Татарстане — 427, в них обучаются 59 тыс. 467 человек.Кроме того, в Татарстане функционируют 2020 дошкольных образовательных организаций, в которых воспитываются 220 тыс. 284 ребенка дошкольного возраста.Всего программы допобразования детей реализуют 511 образовательных организаций (из них 426 — государственные и муниципальные, 85 — негосударственные), в которых занимаются 607 785 детей. Программы дополнительного образования с учетом занятости в школьных кружках охватывают 81,9% детей в возрасте от 5 до 18 лет.