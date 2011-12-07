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В Татарстане стартует региональный чемпионат WorldSkills Russia

Главными площадками станут МВЦ «Казань Экспо», Казанский строительный колледж, Казанский педагогический колледж, Казанская ярмарка и др.
Завтра в Республике Татарстан стартует региональный чемпионат WorldSkills Russia, сообщает Минобрнауки РТ. В этом году соревнования проводятся по 83 компетенциям «Ворлдскиллс» и 53 компетенциям «Ворлдскиллс Юниоры». Чемпионат профессионального мастерства будет проходить в три основных периода до 7 декабря. Главными площадками станут МВЦ «Казань Экспо», Казанский строительный колледж, Казанский педагогический колледж, Казанская ярмарка и т. д.Соревнования способствуют повышению престижа рабочих профессий и развитию навыков мастерства. Ожидается, что в рамках профориентационной работы площадки проведения чемпионата посетят около 15 тыс. старшеклассников и студентов.
КВ
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