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В Татарстане за 2018 год построено и реконструировано 88 км автодорог

В республике отремонтирован 331 км региональных автодорог.
В Татарстане за этот год построено и реконструировано 88 км региональных автомобильных дорог. Об этом сообщил на брифинге в Кабмине РТ министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.Отремонтирован 331 км региональных автодорог. В 35 населенных пунктах республики выполнено устройство 75 км искусственного освещения, рассказал спикер.«Соединены дорогами с твердым покрытием 28 населенных пунктов протяженностью 69 км. Это позволило обеспечить транспортную доступность для более 2,5 тыс. жителей», — проинформировал он.Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прошлом году в Татарстане было построено и реконструировано 107,3 км автомобильных дорог, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 95,8 км и с переходным типом покрытия – 11,4 км. Также было отремонтировано 391,3 км региональных автодорог. 
КВ
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