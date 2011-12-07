В тиши библиотек кипит жизнь

Позволю себе не согласиться. Наше поколение (мне 60 лет) не представляет свою жизнь без книг. В библиотеке ты ходишь среди книжных полок, присматриваешься, находишь и берешь в руки томик, рассматриваешь обложку, изучаешь шрифт. А затем, предвкушая интересное знакомство, уносишь домой нового друга. С другой стороны, книги нынче недешевы, и тут на помощь любителям чтения приходят библиотеки. Жителей микрорайона Горки, например, всегда приветливо встречают сотрудники библиотеки - филиала №13 ЦБС Казани, заведует которым Сания Минкина. А библиотекари Алина Халиуллина, Елена Соковнич и другие всегда готовы познакомить пришедших с книжными новинками, порекомендовать литературу по конкретной теме, посоветовать интересную книгу, помочь найти нужную информацию. В библиотеке всегда народ. Кто-то в тишине читального зала просматривает подшивки газет и журналы - сейчас не каждый имеет возможность выписать их на дом. Кто-то ходит среди полок, выбирая нужное. А кто-то просит библиотекаря посоветовать, какую книгу взять сегодня. Это еще не все, что может предложить библиотека. В рамках муниципальной программы «Жизнелюб» здесь проводятся мастер-классы по вязанию. Ими руководит заведующая филиалом Сания Минкина. Изготовлению авторской открытки методом аппликации учит Елена Соковнич. В День пожилых людей и День матери здесь проводятся небольшие концерты. Конечно, в наш век глобальной компьютеризации любую информацию можно найти в интернете, но ничто не заменит людям, особенно пожилым, человеческое общение. Поэтому мне так нравится тишина библиотечных залов и запах книг, обещающий новую встречу с интересным и увлекательным другом.