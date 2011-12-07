351 предприятие РТ планирует к 2024 году принять участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»

«РЦК Республики Татарстан в Рязани на Межрегиональном форуме „Вектор производительности“ представили директор ГАУ „ЦЭТ РТ при КМ РТ“ Марат Ахмеров, заместитель директора — руководитель РЦК Шамиль Байрамов и начальник отдела оптимизации производственных процессов Дмитрий Радайкин», — сказано в сообщении ведомства.

По словам докладчиков, в Татарстане активно реализуется проект «Производительность труда и поддержка занятости», в который вовлечены 99 предприятий. Все участники проекта уже демонстрируют положительный эффект от внедрения прогрессивных технологий бережливого производства.

Всего на счету у РЦК РТ находятся 44 успешных пилотных проектов на предприятиях строительства, химической промышленности, металлургии, пищевой промышленности, транспорта и машиностроения. Еще в процессе — 16 проектов.

Особые успехи показали проекты на ОАО «РИАТ», ООО «Елабужский аккумуляторный завод», ООО АРЗ «КОРИБ», ООО «АПК «КАМСКИЙ», ООО «АГРОСИЛА. Челны-МПК», ООО «ПК «Полигран», ООО «ПК «АКУЛЬЧЕВ», ПАО «Нижнекамскшина», АО «КМК «ТЭМПО».

К 2024 году в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» планируют участвовать 351 татарстанское предприятие.

Напомним, нацпроект реализуется согласно майского указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.