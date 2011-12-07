ГИБДД разыскивает водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе в Нижнекамске

ГИБДД занимается розыском водителя, сбившего 11 ноября ребенка на пешеходном переходе в Нижнекамске, сообщает отдел пропаганды местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на перекрестке улиц Юности и Тукая. Водитель не уступил дорогу ребенку, перебегавшему в тот момент дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

ГИБДД Нижнекамска обращается к водителю с просьбой позвонить по телефону 8-986-715-88-81 с предложением сообщить обстоятельства случившегося.