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ГИБДД разыскивает водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе в Нижнекамске

Инцидент произошел 11 ноября.

ГИБДД занимается розыском водителя, сбившего 11 ноября ребенка на пешеходном переходе в Нижнекамске, сообщает отдел пропаганды местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на перекрестке улиц Юности и Тукая. Водитель не уступил дорогу ребенку, перебегавшему в тот момент дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

ГИБДД Нижнекамска обращается к водителю с просьбой позвонить по телефону 8-986-715-88-81 с предложением сообщить обстоятельства случившегося.

 

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