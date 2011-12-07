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Казанец, сбежавший из зала суда 18 лет назад, пойман в Ульяновске

Мужчину осудили за хулиганство, но он скрылся из зала суда.

В Ульяновске поймали казанца, который 18 лет назад сбежал из зала суда и скрывался все это время, сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.

Мужчину осудили в 2002 году за хулиганство. Все это время его розыском занималась полиция, но потом дело передали в УФСИН.

Сотрудники отдела розыска выяснили, что казанец скрывается в Ульяновске и выследили его место проживания.

При задержании мужчина не оказал сопротивления. Его передали сотрудникам полиции. 

КВ
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