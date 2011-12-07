Казанцы определят, каким станет Дом Ушаковой после реставрации

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Казанцам предложили принять участие в опросе и выбрать, каким станет Дом Ушаковой после реставрации, сообщается на официальной странице Национальной библиотеки РТ в Instagram.
Опрос проводит Институт развития городов РТ и Национальная библиотека РТ совместно с институтом городских исследований «Тамга».
«Каждый день мы получаем ваши вопросы о судьбе знаменитого Дома Ушковой, в котором Национальная библиотека разместилась ещё в 1919 году. Совсем скоро здесь начнутся долгожданные реставрационные работы», — сказано под постом.
Напомним, Национальная библиотека РТ переехала в здание бывшего НКЦ «Казань» после реставрации.