На Тэцевской управляющая «Ладой» влетела в забор и перевернулась на крышу

Сегодня в Авиастроительном районе Казани произошла авария. Управляющая «Ладой» влетела в забор и перевернулась на крышу.

Известно, что произошло ДТП сегодня утром, в 6:26 часов. Девушка, управляющая отечественным авто, направлялась по улице Тэцевская в сторону поселка Осиново. Не справившись с управлением, водитель врезалась в заборное ограждение. Тогда от удара «Ладу» выкинуло с дороги на обочину, где она перевернулась на крышу.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. На место аварии прибыла карета «скорой помощи», ее осмотрели и отправили домой.