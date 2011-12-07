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Прокуратура РТ обязала демонтировать киоск с шаурмой в Казани после многочисленных жалоб

Местные жители жаловались на ларек, который незаконно занял придомовую территорию.

Прокуратура РТ обязала демонтировать киоск с шаурмой, который незаконно установили на придомовой территории на ул. Восстания в Казани, сообщает «Вечерняя Казань».

По словам жителей трехэтажной «сталинки» от ларька в окна шел запах дыма и горелого жира, а на газон работники киоска выливали помои. Вечером у «закусочной» собирались шумные клиенты.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что торговый павильон частично стоит на участке, сформированном под жилой дом.

«По результатам проведенной проверки прокуратурой района в ООО „УК ЖКХ Московского района“ внесено представление о необходимости принятия мер по устранению нарушений земельного законодательства путем освобождения незаконно занятого земельного участка», — передает пресс-служба прокуратуры. 

КВ
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