Роспотребнадзор РТ сообщил, как будет проходить Президентская елка в этом году

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, какие будут ограничения на Кремлевской елке в Татарстане.

По словам Авдониной, в виду сложной санитарно-эпидемиологической обстановки сейчас идет подготовка по введению ограничений. Известно, что на празднике будет обязательный масочный режим для всех присутствующих, а количество мест для детей будет ограничено. Пока прорабатывается вопрос разделения на группы – «по 4 тыс. детей: утром и остальная часть вечером».