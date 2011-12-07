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Роспотребнадзор РТ сообщил, как будет проходить Президентская елка в этом году

Количество мест для детей будет ограничено. Прорабатывается вопрос разделения на группы.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, какие будут ограничения на Кремлевской елке в Татарстане.

По словам Авдониной, в виду сложной санитарно-эпидемиологической обстановки сейчас идет подготовка по введению ограничений. Известно, что на празднике будет обязательный масочный режим для всех присутствующих, а количество мест для детей будет ограничено. Пока прорабатывается вопрос разделения на группы – «по 4 тыс. детей: утром и остальная часть вечером». 

КВ
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