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Руководитель ФАР РТ пожаловался на отключение утром уличного освещения в Казани

Свое гневное обращение он оставил на странице городской администрации в социальной сети.

Руководитель регионального отделения Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин пожаловался на отключение уличного освещения в Казани. Свое гневное обращение он оставил на странице мэрии города в социальной сети.

В своем сообщении Хайруллин написал, что из-за отключения уличного освещения в 6.45 утра создаётся аварийная ситуация, особенно в пасмурную погоду. «Пешеходов просто не видно. ГИБДД Казани — повлияйте на мэрию!!!» - завершил он.

Как передает ИА «Татар-информ», в городской администрации объяснили, что график времени включения и отключения сетей наружного освещения в городе меняется ежедневно в зависимости от погодных условий.

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