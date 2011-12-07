Руководитель ФАР РТ пожаловался на отключение утром уличного освещения в Казани

Руководитель регионального отделения Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин пожаловался на отключение уличного освещения в Казани. Свое гневное обращение он оставил на странице мэрии города в социальной сети.

В своем сообщении Хайруллин написал, что из-за отключения уличного освещения в 6.45 утра создаётся аварийная ситуация, особенно в пасмурную погоду. «Пешеходов просто не видно. ГИБДД Казани — повлияйте на мэрию!!!» - завершил он.

Как передает ИА «Татар-информ», в городской администрации объяснили, что график времени включения и отключения сетей наружного освещения в городе меняется ежедневно в зависимости от погодных условий.