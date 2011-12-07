С начала этого года УФАС по РТ возбудило 169 дел, связанных с нарушениями в области рекламы

Об этом журналистам рассказал на этой неделе заместитель руководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов.

— В последнее время, учитывая эпидемиологическую обстановку, реклама все чаще и чаще перемещается в Сеть, — рассказал Алмаз Яфизов. — Продавцы теми или иными способами пытаются привлечь внимание к своим товарам и услугам. Иногда это бывает мошенническая информация. Остальные случаи нарушений связаны с размещением рекламы на автохламе, СМС-спамом, рассылками в виде писем от госорганов, доставляемых в почтовые ящики жителей. Одно из дел было возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в другом регионе. Было установлено, что жильцам рассылались квитанции с сообщением о необходимости срочной поверки счетчика. Реклама была признана ненадлежащей, предпринимателю выдали соответствующее предписание. Аналогичные обращения поступали к нам и от депутатов.

Также Алмаз Яфизов отметил, что в соцсетях все чаще можно встретить рекламу финансовых услуг, не содержащую полную информацию о продукте. Это может быть реклама брокерских компаний, финансовых пирамид.

Чиновник сообщил, что УФАС по РТ совместно с ИА «Татар-информ» разработали и выпустили брошюру, посвященную основным тезисам антимонопольного законодательства страны в области рекламы.

— Иногда люди могут не разобраться, что написано в законах, поэтому мы решили выпустить брошюру с основными тезисами в виде рисунков, чего нельзя делать в части антимонопольной рекламы, — отметил он.

Материалы будут распространяться среди школьников и студентов, также брошюры планируется передать в управления ФАС других регионов.