Семь семей Тюлячинского района заселились в новые квартиры

Семь семей из Тюлячинского района получили ключи от новых квартир, сообщат пресс-служба Госжилфонда.

Новые квартиры жители Татарстана получили благодаря реализации проекта «Жилье и городская среда». Многодетные семьи и дети-сироты являются участниками программы соципотеки. Всех их заселили в дом № 2 на ул. Октябрьской в селе Тюлячи.

Общая площадь квартир в двухэтажном доме составляет 354 кв. м. Квартиры готовы для проживания, оборудованы сантехникой и газовыми плитами, также в помещениях установлены пожарная сигнализация, счетчики и два котла индивидуального отопления.

Всего Госжилфонд планирует построить в Татарстане 4 970 квартир на 273, 6 тыс. кв. м в этом году.