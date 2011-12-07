Татарстанский этап WorldSkills пройдет в 17 городах и селах

Впрочем, наши молодые профессионалы уже готовятся к выступлению на республиканских соревнованиях нового чемпионатного цикла. Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин, председатель комитета экономического развития исполкома Казани Артур Валиахметов и директор ГАПОУ БПОО «Казанский торгово-экономический техникум» Разия Савченко.

— Уникальность национального финала WorldSkills этого года в том, что он впервые в истории движения прошел в дистанционно-очном формате, — рассказал Ильсур Хадиуллин. — Благодаря подобному формату чемпионат состоялся, стал самым масштабным в России за все восемь лет его проведения.

Также министр отметил, что подобный формат позволит усовершенствовать некоторые аспекты соревнования, тренировок сборной.

В национальном финале этого года сборная Татарстана получила кубок первой степени, став лидером рейтинга «Кубок регионов России» в зачете региональных сборных. На счету команды сборной: 38 золотых медалей, 25 серебряных и 39 бронзовых, а также 29 медальонов за профессионализм.

16 ноября стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан чемпионатного цикла 2020–2021 годов. В роли организаторов соревнований выступают правительство РТ и АНО «Центр развития профессиональных компетенций». Соревнования пройдут в 17 городах и селах.

В общей сложности для проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» будет задействовано 77 площадок. Большая их часть приходится на Казань.

В республиканском чемпионате насчитывается 236 компетенций WorldSkills: 143 из них относятся к возрастной категории «от 16 до 22 лет», остальные — к юниорской (16 лет и моложе).

Всего в татарстанском этапе соревнований ожидается участие более 1800 конкурсантов, а также 1500 экспертов.

При этом Ильсур Хадиуллин отметил, что к будущему чемпионату присоединятся 19 учебных заведений, ранее не участвовавших в нем. По итогам состязаний будет определен расширенный состав сборной Татарстана, которая представит республику на отборочных и финальных соревнованиях.