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В Казани планируют построить медицинский реабилитационный центр за 700 млн рублей

Предполагается, что центр будет рассчитан на 170 койко-мест.

В Казани планируют построить новый реабилитационный центр на 170 койко-мест, сообщает АИР РТ.

Строительство объекта обойдется в 700 млн рублей.

Медцентр будет включать в себя круглосуточный стационар на 170 койко-мест и дневной стационар на 45 койко-мест. Здесь же разместится поликлиника на 10 тыс. посещений в год.

Медицинский профиль центра — ортопедия и травматология, неврология, кардиология и гериатрия.

Всего центр даст 160 рабочих мест. Предполагается, что сотрудники будут получать зарплату выше, чем в среднем по республике. Сумма практически достигнет среднего показателя по стране — 43, 7 тыс. рублей.

Проект центра будет реализован в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2021 года» с применением технологий  государственно-частного партнерства, заметила глава АИР РТ Талия Минуллина.

КВ
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