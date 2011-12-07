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В Сабинском районе РТ из-за пожара умер 53-летний мужчина

Причина возгорания устанавливается.

В Сабинском районе РТ из-за пожара умер 53-летний мужчина. Его нашли под обломками сгоревшего дома, сообщает ИА «Татар-информ».

Пожар произошел накануне около четырёх часов утра в доме, расположенном по улице Центральная в деревне Суля. К приезду сотрудников МЧС пламя успело охватить 50 кв. метров. 

Ликвидировать возгорание сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона полностью удалось примерно за час. Позже ими под обломками сгоревших конструкций было обнаружено тело 53-летнего хозяина.

Причина пожара устанавливается. 

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