В Сабинском районе РТ из-за пожара умер 53-летний мужчина. Его нашли под обломками сгоревшего дома, сообщает ИА «Татар-информ».

Пожар произошел накануне около четырёх часов утра в доме, расположенном по улице Центральная в деревне Суля. К приезду сотрудников МЧС пламя успело охватить 50 кв. метров.

Ликвидировать возгорание сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона полностью удалось примерно за час. Позже ими под обломками сгоревших конструкций было обнаружено тело 53-летнего хозяина.

Причина пожара устанавливается.