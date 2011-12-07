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В Татарстане проводили в последний путь героя Советского Союза Бориса Кузнецова

Глава РТ рассказал, как в последний раз виделся с героем и не заметил «никаких признаков того, что он может так быстро уйти».

В Татарстане проводили в последний путь героя Советского Союза Бориса Кузнецова. На церемонию прощания прибыл глава республики Рустам Минниханов.

Как подчеркнул Президент РТ, Борис Кириллович Кузнецов был гордостью не только Татарстана, но и всей страны. Он рассказал, как в последний раз виделся с героем и не заметил «никаких признаков того, что он может так быстро уйти». Он добавил, что ему посчастливилось пообщаться с ним и знать его близко.

«Это невосполнимая утрата для нашей республики», — завершил Минниханов.

КВ
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