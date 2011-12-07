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Власти Татарстана изменили требования к школьной форме

Теперь школьницы могут носить джемперы, свитеры и пуловеры нейтральных цветов в холодное время года.

Власти РТ внесли изменения к требованиям школьной формы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Изменения коснулись повседневной одежды школьниц. Согласно документу, теперь девочки и девушки могут носить в школу в холодное время джемперы, свитеры и пуловеры нейтральных или не ярких цветов. Также допускается использование ткани в клетку или в полоску.

Напомним, ранее к повседневной одежде относились: пиджак, жилет, юбка, сарафан, брюки классического стиля, платье с белым или черным фартуком и воротником. 

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