Власти Татарстана изменили требования к школьной форме

Власти РТ внесли изменения к требованиям школьной формы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Изменения коснулись повседневной одежды школьниц. Согласно документу, теперь девочки и девушки могут носить в школу в холодное время джемперы, свитеры и пуловеры нейтральных или не ярких цветов. Также допускается использование ткани в клетку или в полоску.

Напомним, ранее к повседневной одежде относились: пиджак, жилет, юбка, сарафан, брюки классического стиля, платье с белым или черным фартуком и воротником.