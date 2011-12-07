Восемь причин того, почему не стоит бояться самоизоляции

1. С приходом карантина из городской жизни исчезла суета. На самоизоляции пропали вечно спешащие куда-то взрослые, шумные дети, озабоченные подростки. Мегаполис как бы погрузился в спокойный безмятежный сон. Серьезно! По-моему, день тогда практически невозможно было отличить от ночи. В любое время суток на улицах — тишь да гладь.

2. Наш организм начал восстанавливаться. Люди стали высыпаться и перестали суетиться, вечно куда-то спешить и волноваться по поводу своего внешнего вида. Они наконец почувствовали себя свободными! В некоторой степени улучшилось и наше питание: все заведения закрылись на карантин, поэтому во многих семьях преобладала домашняя еда. Правда, можно было заказать доставку на дом, но тем не менее.

3. Появилось больше свободного времени. Перейдя на удаленную работу или дистанционное обучение, народ получил возможность самостоятельно составлять свой распорядок дня. График, в котором есть место не только работе или учебе, но и отдыху, оказался более удобным и полезным.

4. Во время карантина люди стали проводить больше времени с семьей. Ведь в нашем плотном графике с трудом находится пара свободных минут на редкие звонки родителям, не то что на часы для семейных ужинов.

5. Самоизоляция стала временем, которое можно было посвятить тому, что ты давно хотел сделать, но не успевал. Даже не представляете, какое количество книг, фильмов и сериалов я наконец-то смогла посмотреть и прочитать во время карантина!

6. Если вам жизненно необходимо одиночество и покой, то самоизоляция это предоставила. Карантин — время, когда ты можешь ничего не делать и при этом чувствовать себя спокойно.

7. Еще это истинное благо для талантливых людей. Уверена, многие из них за это время написали новые песни, закончили работу над книгой или начали писать очередную картину. Они же остались наедине с собой и своим вдохновением

8. Наконец самоизоляция — время саморазвития и прокачивания своих навыков. Множество музеев, электронных библиотек, театров и концертных залов бесплатно предоставили нам доступ к своим ресурсам. А известные авторы различных курсов и мастер-классов проводили занятия.

Вывод: по-моему, во время карантина, если правильно распределить время и силы, можно свернуть горы. Это действительно уникальная возможность посвятить себя тому, на что раньше не хватало времени.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, слушатель школы стажера