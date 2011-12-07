Закарин анонсировал турнир на построенной им крытой футбольной арене в Челнах

Известный велогонщик из Татарстана Ильнур Закарин объявил о проведении турнира на построенной им крытой футбольной арене в Набережных Челнах.

На своей страничке в Instagram спортсмен поделился, что пять лет назад он дал себе обещание постараться популяризовать спорт, а теперь его желание начало реализовываться. Начал он со своего родного города, построив в Набережных Челнах крутую арену для мини-футбола.

Закарин отметил, что сам он в городе бывает редко. Поэтому всеми организационными вопросами занимается его брат. Из выложенного велогонщиком ролика известно, что «Zak Арена» имеет поле размером 20 на 40 метров. В нем можно проводить футбольные турниры и товарищеские матчи.

Этим и планирует заняться победитель двух этапов велогонки «Джиро д’Италия». Он анонсировал, что уже в декабре состоится «самый масштабный турнир по мини-футболу для взрослых в истории города и детский турнир».