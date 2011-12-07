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Жителю Нурлата пришлось выплатить алименты, чтобы продать свою квартиру

Мужчина задолжал дочери 120 тысяч рублей.

УФССП России по РТ сообщили о еще одном взыскании долга с неплательщика алиментов.

На этот раз приставы побудили рассчитаться по долгам жителя Нурлата, обязанного выплачивать 1/6 часть своего дохода на содержание дочери. Долгое время мужчина отклонялся от закона. Однако столкнуться со своей обязанностью ему всё-таки пришлось. Татарстанец хотел продать свою недвижимость, но не смог в связи с запретом на регистрацию.

Так, в виду его решения по сбыту квартиры, должнику пришлось перевести алименты в размере 120 тыс. рублей.

Отмечается, что всего с начала года судебным приставам Татарстана удалось взыскать более 240 млн рублей долгов по алиментам. 

КВ
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