11 казанских семей получат жилье в неотложном порядке

В список вошли слудующие семьи: пострадавшие от пожара, семьи, в которых есть ребенок-инвалид, а также граждане, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. В список также включены работники муниципальных учреждений, которые не имеют иной возможности решения своего жилищного вопроса.Граждане из утвержденного списка вправе выбрать квартиры, не дожидаясь общего трехгодичного срока получения.