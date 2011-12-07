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11 казанских семей получат жилье в неотложном порядке

Решение было утвержденео на XXX сессии Казанской государственной думы.
В список вошли слудующие семьи: пострадавшие от пожара, семьи, в которых есть ребенок-инвалид, а также граждане, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. В список также включены работники муниципальных учреждений, которые не имеют иной возможности решения своего жилищного вопроса.Граждане из утвержденного списка вправе выбрать квартиры, не дожидаясь общего трехгодичного срока получения.
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