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152 млн рублей дополнительно выделено на сбор и утилизацию мусора в Казани

Об этом стало известно на ХХХ сессии Казгордумы.
По словам докладчиков, в соответствии с нормативными актами РТ для Казани предусмотрена дополнительная финансовая помощь на уровне 442,1 млн рублей. Значительная часть этих средств должна пойти на работу с городским мусором. «На участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному), сбору, транспортировке, обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов в сумме 152,4 млн рублей», - отметил спикер. 
КВ
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