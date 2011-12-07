Безналичная оплата проезда теперь доступна на каждой станции метро

На торжественном мероприятии, посвященном завершению модернизации системы оплаты проезда в Казанском метрополитене, присутствовали заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров, вице-президент представительства MasterCard в России Антон Шигапов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка России Рушан Сахбиев.Оказание подобной услуги стало возможно благодаря совместному проекту правительства РТ, мэрии Казани, МУП «Метроэлектротранс», платежной системы MasterCard и одного из ведущих банков России.- Рад сообщить, что на всех 11 станциях метро Казани теперь имеется возможность безналичной оплаты проезда, - прокомментировал Андрей Егоров. - Это современно и удобно. Наша транспортная инфраструктура развивается, шагает в ногу со временем. - В повседневной жизни мы склонны не замечать таких простых вещей, как удобная возможность оплаты, привыкаем к этому и относимся как к само собой разумеющемуся, - поделился Антон Шигапов. - Но именно такие мелочи и создают комфортную жизнь. Возможно, когда-нибудь жетоны для проезда в метро в Казани останутся только в виде сувениров.Впрочем, на данный момент в метро сохраняется возможность покупки жетонов и оплаты проезда традиционными транспортными картами. Помимо банковских карт проезд можно оплатить любыми бесконтактными способами, которые позволяют современные смартфоны.К слову, многие казанцы уже давно и постоянно пользовались этой услугой. Так, на мероприятии была награждена «самая безналичная» семья казанского метро - супруги Линар и Лиля Кашаповы получили сертификат на бесплатный проезд в метро для всей семьи на полгода.