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Безналичная оплата проезда теперь доступна на каждой станции метро

Пилотный проект по внедрению возможности безналичной оплаты проезда в казанском метро стартовал в 2016 году. В минувший вторник, 11 декабря, на недавно открытой станции «Дубравная» было торжественно объявлено об оснащении всех турникетов на каждой станции Казанского метрополитена системой безналичной оплаты.
На торжественном мероприятии, посвященном завершению модернизации системы оплаты проезда в Казанском метрополитене, присутствовали заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров, вице-президент представительства MasterCard в России Антон Шигапов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка России Рушан Сахбиев.Оказание подобной услуги стало возможно благодаря совместному проекту правительства РТ, мэрии Казани, МУП «Метроэлектротранс», платежной системы MasterCard и одного из ведущих банков России.- Рад сообщить, что на всех 11 станциях метро Казани теперь имеется возможность безналичной оплаты проезда, - прокомментировал Андрей Егоров. - Это современно и удобно. Наша транспортная инфраструктура развивается, шагает в ногу со временем. - В повседневной жизни мы склонны не замечать таких простых вещей, как удобная возможность оплаты, привыкаем к этому и относимся как к само собой разумеющемуся, - поделился Антон Шигапов. - Но именно такие мелочи и создают комфортную жизнь. Возможно, когда-нибудь жетоны для проезда в метро в Казани останутся только в виде сувениров.Впрочем, на данный момент в метро сохраняется возможность покупки жетонов и оплаты проезда традиционными транспортными картами. Помимо банковских карт проезд можно оплатить любыми бесконтактными способами, которые позволяют современные смартфоны.К слову, многие казанцы уже давно и постоянно пользовались этой услугой. Так, на мероприятии была награждена «самая безналичная» семья казанского метро - супруги Линар и Лиля Кашаповы получили сертификат на бесплатный проезд в метро для всей семьи на полгода.
КВ
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