Эксперты дали рекомендации по выбору новогодней елки

Живая ельКак ни парадоксально это прозвучит, но экологи советуют выбирать для украшения именно живую елку!Марина Шалгинских, экотренер, участник экологического движения «РазДельный сбор», рассказывает: «Выращивание десяти натуральных елок на специальной плантации наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной. Если натуральная ель имеет законное, не браконьерское, происхождение, то она лучше, чем искусственная, с точки зрения сохранения природы».То есть урон природе наносит только незаконная вырубка. А те деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращиваются в специализированных питомниках. Там их выращивают специально к новогодним праздникам, а также получают путем дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, около газопроводов, в зоне ЛЭП. Вырубки могут носить санитарный характер: лесной массив прореживают, когда деревьев становится слишком много, чтобы не истощалась почва. То есть их все равно бы срубили, а так лесничество получит за них деньги, которые использует на восстановление леса. Поэтому, приобретая ель или сосну в специализированной точке продаж, вы можете быть уверены, что не наносите ущерба экологии.Где покупать?В лесничествах, магазинах, на елочных базарах. Легальный елочный базар работает под соответствующей вывеской, а у продавца есть в наличии:- разрешительный талон на торговлю,- кассовый аппарат,- подробный прайс-лист,- линейка для замера дерева,- упаковочный материал,- книга отзывов и предложений.Что именно покупать?Чаще всего на елочных базарах выбирают елку или сосну. Это дело вашего вкуса и семейных традиций.Ель - классическая новогодняя красавица со стойким хвойным ароматом. Но у нее есть минус - она быстрее и легче осыпается, чем сосна.Сосна стоит дешевле (потому что растет быстрее), ее длинные иголки дольше остаются на ветках, но у нее есть свой минус - большое количество смолы.Также в продаже можно найти нормандские ели (пушистые, с плоскими иголками) и датские пихты (пышные, с короткой хвоей). Они порадуют вас подольше - от двух недель до месяца. Но и стоят на порядок дороже отечественных.Как выбрать?- Попробуйте рукой ветки - они должны быть эластичными и гнуться легко.- Посмотрите на ствол - он тоже должен быть покрыт иголками.- Разломите пару хвоинок в руке - должен появиться характерный приятный аромат.- Обратите внимание на срез ствола - если на нем есть широкая темная кайма, дерево простоит недолго.- Постучите стволом о землю - иголки от ударов не должны осыпаться.Как обезопасить себя?Вы приносите домой дерево из леса. Нет ли риска вместе с ним принести насекомых и паразитов?«Действительно, на срубленных хвойных культурах зимой находится достаточно много разных видов насекомых, пауков, клещей, - говорит доктор биологических наук, профессор РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева Зоя Николаева. - Многие из них являются вредителями культуры, другие используют дерево для перезимовки. Все насекомые находятся в состоянии покоя. Но в теплом помещении они обычно пробуждаются и активизируются. Эти насекомые не опасны для человека и животных, они питаются растениями. Опасность представляют иксодовые клещи. Они обычно не живут на деревьях, а предпочитают травяной покров. Поэтому занести иксодовых клещей с елью или сосной маловероятно. Для очистки ели от насекомых и клещей желательно перед установкой подержать ее в ванной несколько часов (3 - 4), зачистить от коры нижнюю часть ствола, затем встряхнуть дерево несколько раз над ванной и смыть упавших насекомых».Как правильно хранить?Свежесрубленная ель может стоять в квартире около 8 дней, сосна - около 12. Чтобы продлить им жизнь, лучше разместить их вдали от отопительных приборов и использовать специальную подставку с резервуаром для воды. Воду нужно своевременно подливать, а для подкормки можно использовать специализированное средство или народный рецепт: добавить в воду ложку сахара и растолченную таблетку аспирина. Тогда новогодняя красавица дольше будет вас радовать. Причем не только праздничным убранством, но и полезными для организма летучими веществами. «Фитонциды ели и сосны стимулируют жизненные процессы, улучшают обмен веществ. При вдыхании воздуха, насыщенного фитонцидами сосны, у людей может повышаться кровяное давление», - говорит Зоя Николаева.Как правильно утилизировать?Рассказывает Марина Шалгинских: «Еще одно преимущество натуральных елок в том, что их можно и нужно сдавать в специальные пункты приема для дальнейшей переработки, чтобы они могли принести пользу. На мусорных полигонах, куда обычно попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения.Самый распространенный в мире способ утилизации новогодних елок - дробление в щепу, которая применяется в питомниках. Некоторые европейские города используют опилки и хвою для отопления на протяжении нескольких месяцев после Нового года. Есть примеры использования стволов мебельными фабриками, а хвои - в качестве корма животным», - отмечает эксперт.Искусственная ельС точки зрения экологии у нее есть весомый плюс - долговечность. Она может использоваться много лет, переходя от поколения к поколению. На этом польза искусственных елок для экологии исчерпывается. Марина Шалгинских предупреждает: «Производство искусственных елок на заводе и доставка издалека (например, из Китая) сопряжены с большими затратами энергии, кроме того, на производство пластмассовой елки тратятся невозобновляемые ресурсы. Сюда же прибавляем углеродный след (количество парниковых газов), который образуется при производстве и транспортировке елок. По данным Всемирного фонда дикой природы, углеродный след искусственной китайской ели, купленной в Москве, составляет около 57 килограммов СО2. Рост концентрации углекислого газа в атмосфере приводит к изменению климата».Как выбрать?- Проведите рукой против роста иголок, подергайте их немного, слегка погните ветки - качественной такие манипуляции не повредят. Если хвоинки остаются у вас в руках, качество товара оставляет желать лучшего.- Обратите внимание на запах - искусственная елка не должна пахнуть!Как правильно утилизировать?Из-за неоднородного состава искусственные елки не принимаются в переработку. Следовательно, либо попадают на свалку, где вызывают закисление грунтовых вод, либо сжигаются, выделяя канцерогены в атмосферу. Поэтому, если вы принимаете решение отказаться от живого дерева, покупайте елку для долгой эксплуатации и сохраняйте у себя на годы. Или выбирайте альтернативные экологичные варианты!Вот несколько экологичных вариантов от Марины Шалгинских:1. Нарядить живую елку, растущую во дворе. Главное - не забыть после праздника убрать все украшения с дерева. 2. Использовать елочные ветки для декора квартиры, украсить их натуральными игрушками - фруктами и шишками. 3. Купить елку в горшке для дальнейшей пересадки в открытый грунт. Но шансов, что она доживет до весны, мало: теплый и сухой воздух квартиры ей навредит. Необходимо обеспечить зимовку при температуре не выше 10 градусов, что сложно сделать в обычной квартире. 4. Сделать свою экоелку из подручных материалов. Вариантов множество - из картона, гирлянды, газет, книг, коробок, дерева, лесенки и так далее. В интернете есть много идей. Моя сестра, например, сделала елку из картона и раскрасила ее с дочкой. Пользуются ею уже несколько лет.