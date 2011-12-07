Как подписаться на «Казанские ведомости» в интернете?

Шаг первыйЗаходим на сайт «Почты России» www.pochta.ru.Шаг второйНа главной страничке находим в правом нижнем углу раздел «Онлайн-подписка». Кликаем по ней, и перед нами открывается перечень газет и журналов. Находим среди них «Казанские ведомости». Чтобы облегчить себе задачу, задаем в строке поиска либо название, либо индекс издания, по которому хотим оформить подписку. Обратите внимание, что наше издание представлено в каталоге «Почты России» тремя вариантами. Будущим подписчикам номера с телепрограммой, выходящего по четвергам, необходимо выбрать «Казанские ведомости чт». Желающим получать газету три раза в неделю (по вторникам, четвергам и пятницам) - «Казанские ведомости вт-чт-пт». А читателям всех выпускаемых редакцией номеров с учетом делового выпуска - «Казанские ведомости вт-ср-чт-пт».Шаг третийВ открывшемся окне выбираем месяцы или полугодие, на которые хотим оформить подписку. В окне «Доставка» выбираем из предложенных вариантов: «Домой», «До востребования» или «Абонементный ящик». Выбрав опцию «Домой», указываем адрес и ФИО получателя. Выбрав опцию «До востребования» или «Абонементный ящик», указываем номер почтового отделения и ФИО.Шаг четвертыйНажимаем «В корзину» и расплачиваемся банковской картой.Таким образом с помощью интернета можно подписать не только себя, но и сделать подарок своим друзьям и близким. Оформив подписку, вы и ваши близкие гарантированно будете в курсе всех новостей в городе и республике.До встречи в новом году!