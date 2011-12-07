Пострадавшим на производстве Татарстана вручили ключи от 24 новых автомобилей

Белоснежные автомобили Lada Granta для личного пользования получили сегодня 24 жителя Татарстана, пострадавшие на производстве в результате несчастных случаев. Ключи от новых белых машин их владельцам вручил Управляющий ФСС РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин в Казани.Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева поздравила собравшихся с предстоящими новогодними праздниками и отметила, что вопросы охраны труда — приоритетные в Татарстане. Их держит на постоянном контроле Президент РТ.«У нас сегодня особенная встреча. Поздравляю всех с Новым годом и желаю удачи на дорогах», — сказала она, обращаясь к автовладельцам.В числе новых автовладельцев Наталья Кадрова из Пестречинского района. Женщина около 30 лет проработала завскладом на агрофирме «Ак Барс Пестрецы». В 2015 году на нее во время рабочего дня неожиданно наехал автомобиль «КАМАЗ».«Я шла, а машина наехала на меня задним ходом. Получила травмы обеих ног и с тех пор передвигаюсь на инвалидном кресле. Когда предложили машину, очень обрадовалась. Мне приходится часто ездить по больницам, без машины никак не обойтись. До районной больницы от нашего поселка восемь километров. Большое спасибо Фонду социального страхования за заботу и поддержку», — сказала пострадавшая на производстве.На торжественной церемонии вручения автомобилей заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева отметила, что в республике много делается для обеспечения доступной среды для инвалидов. В последние годы данным вопросам уделяется значительное внимание со стороны федерального правительства. Она пожелала всем пострадавшим на производстве крепкого здоровья и семейного благополучия.Специально оборудованными автомобилями в этом году будут обеспечены 54 человека, пострадавшие на производствах республики. Всего на эти цели выделено 23,8 млн руб.«Автомобиль выдается один раз в семь лет. В период эксплуатации машины ФСС РФ по РТ по заявлению пострадавшего частично оплатит горюче-смазочные материалы. Кроме того, один раз в семь лет автовладелец может провести капитальный ремонт автомобиля в размере до 30% от его стоимости», — сообщил журналистам Управляющий ФСС РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин.Новые машины способствуют медицинской, профессиональной и социальной реабилитации людей. За минувшие 17 лет ФСС РФ по РТ обеспечило транспортными средствами более 800 человек. До 2009 года люди получали автомобили «Ока», но уже с 2009 года жители республики получают автомобили Lada — 2104, 2105, 2107. С 2013 года пострадавшие обеспечиваются автомобилями Lada-Granta.Автомобили пострадавшим на производстве людям выделяются на основании индивидуальной программы реабилитации, которую разрабатывает бюро медико-социальной экспертизы. Специалисты бюро определяет модификацию машины с учетом индивидуальных физических особенностей каждого человека.