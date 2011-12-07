В WorldSkills Kazan 2019 поучаствуют 1 600 молодых профессионалов

С 22 по 27 августа 2019 Казань примет мировой чемпионат по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс». Об этом сообщают организаторы соревнований. Миссия «Ворлдскиллс» — продвижение профессионального образования и популяризация рабочих профессий. В мероприятии поучаствуют 1 600 молодых профессионалов из 60 стран. Участники будут соревноваться по 56 компетенциям.Помимо основных компетенций чемпионат WorldSkills Kazan 2019 станет площадкой для соревнований по профессиям будущего FutureSkills и для юных участников до 16 лет WorldSkills Juniors.Оценивать участников будут 1 500 экспертов, а помогать им — 3 500 волонтеров из России и других стран. Планируется, что мероприятие посетит 200 тыс. зрителей. Организаторами чемпионата являются: международная организация WorldSkills International, российский оператор движения WorldSkills Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы” (Ворлдскиллс Россия)» и казанская АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».