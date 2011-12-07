Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Христина Мацокина вошла в состав сборной России по лыжным гонкам

Татарстанская лыжница Христина Мацокина вошла в состав сборной РФ на этап Кубка мира.
Об этом объявила президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своей странице в Инстаграм. Этап этот пройдет в Давосе 14-15 декабря. Мацокина выступит в субботу в спринте.
КВ
Лента новостей