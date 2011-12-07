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«Казань-Арену» признали образцовым спортивным сооружением

Стадион «Казань-Арена» стал победителем II Национального конкурса «Арена» на образцовое спортивное сооружение. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте казанского стадиона. Также стадион был награжден призом «За развитие социальной и спортивно-развлекательной инфраструктуры, а также за уровень и масштабность проведения мероприятий, которые задают новые вершины стандартов российского качества».
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