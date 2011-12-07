Минниханов об антиковидных мерах: Татарстан выбрал «свою тактику»

Президент РТ Рустам Минниханов напомнил важность соблюдения мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

На республиканском совещании в Доме Правительства РТ он подчеркнул, что Татарстан выбрал «свою тактику», где спокойно работают школы, детские сады, а также «система гостеприимства». Поэтому, чтобы ситуация оставалась стабильной, необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и, более того, незамедлительно реагировать на все нарушения.