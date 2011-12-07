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Минниханов об антиковидных мерах: Татарстан выбрал «свою тактику»

Чтобы ситуация оставалась стабильной, необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и, более того, незамедлительно реагировать на все нарушения, сказал глава республики.

Президент РТ Рустам Минниханов напомнил важность соблюдения мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

На республиканском совещании в Доме Правительства РТ он подчеркнул, что Татарстан выбрал «свою тактику», где спокойно работают школы, детские сады, а также «система гостеприимства». Поэтому, чтобы ситуация оставалась стабильной, необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и, более того, незамедлительно реагировать на все нарушения.

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