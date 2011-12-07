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В Госуслугах опубликовали результаты тестов на COVID-19 вернувшихся с отдыха татарстанцев

Они доступны в личном кабинете портала.

В Госуслугах опубликовали почти 75 тысяч результатов теста на коронавирус вернувшихся с отдыха татарстанцев. Об этом пишет пресс-служба республиканского здравоохранения.

По информации ведомства, за сутки на портале может появится до 15 тысяч исследований, результат которого можно увидеть при помощи QR-кода в личном кабинете Госуслуг.

Помимо самих татарстанцев, видеть статус анализа может и сам врач – направили ли его в лабораторию и появился ли его результат. 

КВ
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