В Госуслугах опубликовали результаты тестов на COVID-19 вернувшихся с отдыха татарстанцев

В Госуслугах опубликовали почти 75 тысяч результатов теста на коронавирус вернувшихся с отдыха татарстанцев. Об этом пишет пресс-служба республиканского здравоохранения.

По информации ведомства, за сутки на портале может появится до 15 тысяч исследований, результат которого можно увидеть при помощи QR-кода в личном кабинете Госуслуг.

Помимо самих татарстанцев, видеть статус анализа может и сам врач – направили ли его в лабораторию и появился ли его результат.