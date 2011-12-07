24 маршрута из аэропортов Татарстана вошли в перечень субсидируемых на 2019 год, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. В частности, из Казани можно будет улететь в Барнаул, Волгоград, Горно-Алтайск, Калининград, Липецк, Махачкалу, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Самару, Ростов-на-Дону, Сургут, Томск, Усинск и Челябинск. Из Бугульмы в перечень субсидируемых попали рейсы в Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут и Усинск, а из Нижнекамска - в Ростов-на-Дону. Татарстан из них софинансирует 18 маршрутов. Специальные тарифы позволяют обеспечить доступность региональных авиаперевозок для населения.