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Дворец культуры в Мензелинске ждет капитальный ремонт

Здание уже освободили от зрительских кресел.
В этом году в здании Дворца культуры Мензелинска пройдет капитальный ремонт, пишет местное издание «Мензеля». На днях объект посетил глава муниципального района Айдар Салахов. Он обсудил с подрядчиками план и ход предстоящих работ. Отметим, что в прошлом году у здания Дворца культуры была обновлена кровля и благоустроена прилегающая территория.
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