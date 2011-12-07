С начала 2019 года с улиц Казани вывезено 113 тысяч тонн снега

Столичные дворы и внутриквартальные проезды убирали от снега почти 2,7 тысяч дворников и 152 единицы спецтехники, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. На 6 снегоплавильных пунктах принимали по 6-8 тонн снега в сутки. Помимо этого, снег вывозили на 7 официальных площадок временного складирования.