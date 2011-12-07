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С начала 2019 года с улиц Казани вывезено 113 тысяч тонн снега

С 1 января с казанских улиц и дворов было собрано и вывезено 113 тысяч тонн снега. К работе были привлечены свыше 600 единиц спецтехники и 600 дорожных рабочих.
Столичные дворы и внутриквартальные проезды убирали от снега почти 2,7 тысяч дворников и 152 единицы спецтехники, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. На 6 снегоплавильных пунктах принимали по 6-8 тонн снега в сутки. Помимо этого, снег вывозили на 7 официальных площадок временного складирования.
КВ
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