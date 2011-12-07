Снятие «порчи» обошлось жительнице Казани в 600 тыс. рублей

В Казани в полицию обратилась местная жительница с заявлением по факту мошенничества, сообщает пресс-служба МВД по РТ. 45-летняя женщина рассказала, что в апреле прошлого года обратилась к «целительнице», которая вела прием на съемной квартире. «Специалист» заявила потерпевшей, что на ней порча и предложила помощь в исцелении. Так, в период с апреля по сентябрь 2018 года женщина отдала «целительнице» 600 тыс. рублей. В настоящее время по подозрению в совершения данного вида преступления разыскивается 51-летняя, ранее судимая жительница Кемеровской области, возбуждено уголовное дело.