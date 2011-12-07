Стали известны тарифы на безлимитные проездные билеты в транспорте Казани

Стали известны тарифы в общественном транспорте Казани по электронным проездным билетам (ЭПБ). Тарифная сетка опубликована на сайте «Транспортной карты». Так, безлимитный ЭПБ на все виды транспорта (предоставляет не более 50 поездок в метрополитене) подорожал до 2500 рублей. Ранее он стоил 2040 рублей. Упразднены проездные билеты на 50 поездок, стоимостью 750 рублей. Месячный ЭПБ на все виды автобусных маршрутов подорожал с 1700 до 2300 рублей. Безлимитный ЭПБ (предоставляет не более 50 поездок в метрополитене) на все виды городского электротранспорта будет стоить 2200 рублей (ранее 1600 руб.). Проездной на трамвай или троллейбус теперь будет стоить 1500 рублей (ранее 1100), а на оба вида наземного электротранспорта 1600 рублей.