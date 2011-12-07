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В Казани на зимних каникулах побывали 150 тысяч туристов

Пик бронирования столичных гостиниц, отелей и хостелов выпал на 3-5 января и составил 96%.
В среднем, с 30 декабря по 8 января их загруженность была почти 75 %, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. По словам специалистов, наблюдается рост индивидуальных туристов. В этом году на новогодние праздники таковых приехали в Казани на 8-10% больше. Основной контингент – жители крупных российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток и другие. Среди зарубежных туристов – представители Казахстана, Монголии, Франции, США.
КВ
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