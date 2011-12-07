В Казани на зимних каникулах побывали 150 тысяч туристов

В среднем, с 30 декабря по 8 января их загруженность была почти 75 %, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. По словам специалистов, наблюдается рост индивидуальных туристов. В этом году на новогодние праздники таковых приехали в Казани на 8-10% больше. Основной контингент – жители крупных российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток и другие. Среди зарубежных туристов – представители Казахстана, Монголии, Франции, США.