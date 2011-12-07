В Набережных Челнах увеличили количество площадок для складирования снега

В Набережных Челнах появились две новые площадки для складирования снега, пишут «Челнинские известия». Это связано с обильным снегопадами, которые обрушились на город в эту зиму. Новые площадки расположены на ул. Техническая. Их площадь 22,75 гектара и 2,65 гектара. Отметим, что также действуют площадки на улице Карьерная (10 гектаров) и вдоль проезда Тозелеш (2,5 гектара).